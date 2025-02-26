Enerjisa Enerji (ENJSA) temettü teklifini duyurdu

Enerjisa Enerji A.Ş.'den (ENJSA) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yönetim kurulunun temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 2,8700000 TL, net 2,4395000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi ise 16 Mayıs 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda:

4.225.991.691,35 TL baz alınan net kâr (istisnai kalemler hariç net kar) üzerinden %80,21 kar dağıtım oranı ile 1 TL nominal pay başına 2,87 TL nakit temettü dağıtılmasına, Tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 3.389.667.935,63 TL kâr payının, (Brüt %287,00 Net %243,95) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmak üzere nakit kâr payı dağıtımının Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde tamamlanmasının önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.