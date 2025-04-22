Enerjisa (ENJSA) temettü ödeme tarihi (2025)

Temettü, bir şirketin dönem sonunda elde ettiği kârdan ortaklarına dağıttığı (nakit veya pay biçiminde) kâr payıdır. Bu yıl temettü açıklayan şirketler arasında Enerjisa Enerji A.Ş. de var (ENJSA). Şirket pay başına brüt 2,87 TL, net 2,4395 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan Pazartesi. Ödeme tarihi ise 24 Nisan Perşembe olarak açıklandı. Şirket kar payına ilişkin şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda:

4.225.991.691,35 TL baz alınan net kâr (istisnai kalemler hariç net kar) üzerinden %80,21 kar dağıtım oranı ile 1 TL nominal pay başına 2,87 TL nakit temettü dağıtılmasına, Tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 3.389.667.935,63 TL kâr payının, (Brüt %287,00 Net %243,95) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

