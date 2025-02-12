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Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti

Enerya Enerji A.Ş. bugün (12 Şubat) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı (revize) hakkında açıklama yaptı.

12 Şubat 2025 | 19:15
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti

Enerya Enerji'nin KAP açıklamasında şirket yönetim kurulunun bugün toplanarak, 08.11.2024 tarihli ve 2024/18 sayılı "Bedelsiz Sermaye Artırımı"na ilişkin Yönetim Kurulu kararının revize edilmesine karar verdiği belirtildi. Buna göre daha önce yüzde 6796,55172 olarak belirlenen oran yüzde 6106,90 olarak revize edildi. Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesinde;

1. Şirketimizin mevcut 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, VUK kayıtları ve TMS/TFRS uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda; "Emisyon Primi", "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları" ve "Geçmiş Yıl Karları" hesabından karşılanmak üzere 8.855.000.000 TL arttırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 9.000.000.000 TL'na yükseltilmesine,

2. Şirket sermayesinin % 6106,90 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 8.855.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar verilmesine,

3. İşbu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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