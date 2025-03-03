ARA
DOLAR
36,43
-0,09%
DOLAR
EURO
38,22
1,00%
EURO
GRAM ALTIN
3383,55
0,85%
GRAM ALTIN
BIST 100
9911,07
2,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. bugün KAP'a kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

03 Mart 2025 | 21:37
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. bugün yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 3 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2024 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi hususlarının 2025 yılı Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3383,55 0,85%
  • ALTIN ONS 2888,49 1,03%
  • BIST 100 9911,07 2,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,243 -0,358%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44348 -0,2112%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,7 0,7186%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4346 -0,0895%
  • EURO/DOLAR 1,0491 0,8697%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2233 1,0043%
  • STERLIN/DOLAR 1,27072 1,00029%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu
Selçuk Ecza Deposu'ndan (SELEC) temettü kararı
Anadolu Sigorta'dan temettü ve bedelsiz kararı
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu
Selçuk Ecza Deposu'ndan (SELEC) temettü kararı
Anadolu Sigorta'dan temettü ve bedelsiz kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL