Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. bugün yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 3 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2024 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi hususlarının 2025 yılı Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.