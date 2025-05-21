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Esenboğa Elektrik'ten bedelsiz kararı

Esenboğa Elektrik A.Ş. (ESEN) bugün (21 Mayıs) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararı hakkında açıklama yaptı.

21 Mayıs 2025 | 17:16
Esenboğa Elektrik'ten bedelsiz kararı

Esenboğa Elektrik A.Ş.'den (ESEN) KAP'a yapılan bildirime göre şirket 600 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 21.05.2025 tarihli toplantısında,

1. Şirketimizin 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde; 260.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 991.840.910,38 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıllar Kârlarından, 73.047.193,13 TL tutarındaki kısmı Emisyon Priminden ve 495.111.896,49 TL tutarındaki kısmı Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle toplam 1.560.000.000 TL, % 600 oranında artırılarak 1.820.000.000 TL‘ye çıkarılmasına,
2. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 16.250.000 A Grubu Nama pay yazılı (TREESEN00016) paylara 97.500.000,00 A Grubu Nâma Pay (TREESEN00016), 243.750.000 B Grubu Hamiline yazılı (TREESEN00024) paylara, 1.462.500.000 TL B Grubu Hamiline (TREESEN00024) pay şeklinde ihraç edilmesine,
3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

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İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)
Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Bu ay temettü dağıtacak bir şirkette daha tarih kesinleşti
Esenboğa Elektrik'ten bedelsiz kararı
Tera Yatırım'dan bedelsiz kararı
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