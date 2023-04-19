Europower ne zaman borsada işlem görecek? Tarih belli oldu...

Europower Enerji’nin halka arzı tamanlanmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre halka arz 2.238.741 yurtiçi bireysel yatırımcı başvuru sayısı ile rekor düzeyde talep gördü. Europower'ın ne zaman borsada işlem görmeye başlayacağı da belli oldu.

1 EUPWR KODUYLA İŞLEM GÖRECEK Europower'dan yapılan açıklamada "Europower, Türkiye’de bugüne değin gerçekleştirilen halka arzlar arasında en çok yatırımcının başvurduğu ve en çok yatırımcıya dağıtımı yapılan halka arz sonrası EUPWR koduyla 20 Nisan 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor" denildi.

2 RAKAMLARLA HALKA ARZ Ak Yatırım liderliğinde 41 üyeden oluşan bir konsorsiyumun aracılık ettiği ve Europower paylarının 40,60 TL sabit fiyatla yatırımcı ile buluştuğu halka arzda toplam 2 milyon 118 bin 379 yatırımcıya 50 milyon adet ve ek satış kapsamında 10 milyon adet olmak üzere toplam 60 milyon adet payın satışı yapıldı. Toplam halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 436 milyon TL olarak gerçekleşti.

3 DAĞITIM ORANLARI Ak Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen payların yüzde 83,33 oranındaki 50 milyon adedi yurtiçi bireysel, yüzde 14,17 oranındaki 8,5 milyon adedi yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50 oranındaki 1,5 milyon adedi grup çalışanlarına dağıtıldığı bildirildi ve yapılan açıklamada Europower halka arzının sermaye piyasalarında önemli iz bırakan bir halka arz olarak tarihe geçtiği bilgisi verildi.