Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket yönetim kurulu yüzde 400 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Fenerbahçe Futbol A.Ş'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2025 toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliğinden hareketle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; 6.250.000.000.- TL (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000.-TL (Beşmilyar Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 6.250.000.000.-TL'ye (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,

Arttırılan 5.000.000.000.- TL (Beşmilyar Türk Lirası) sermayeyi temsil eden 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

Nakden artırılan 5.000.000.000.-TL (Beşmilyar Türk Lirası) sermayeyi temsil edecek payların 205.000.000 -TL (İkiyüzbeşmilyon Türk Lirası) nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 4.795.000.000.-TL (Dörtmilyaryediyüzdoksanbeşmilyon Türk Lirası) nominal değerli kısmının ise, (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 2 TL (İki Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 26/11/2025 tarih ve 2025/42 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 2 (iki) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden ve her halükarda nominal değerinden düşük olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından satın alınması için Şirketimizce Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başvurularak satışın tamamlanmasına,

İş bu karar kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılması, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvuruları ve yazışmaları yapmaya, her türlü sözleşme, taahhütname, beyan ve ilgili diğer tüm belge ve bilgileri imzalamaya, bu belgeleri sunmaya, gerekli belgeleri ilgili mercilerden teslim almaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemleri ifa etmeye ve sermaye artırımına ilişkin İzahname ve ihraç belgesinin Şirketimiz adına imzalanması için Yönetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Açıklamaya göre sermaye artırımının gerekçesi şöyle:

Şirket, çıkarılmış sermayesinin artırılması suretiyle elde etmeyi planladığı finansman ile finansal

borçluluğunu azaltmayı, özkaynaklarının güçlendirmeyi ve bu suretle verimliliği arttırmayı

hedeflemektedir.

ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Onay halinde elde edilecek fonun kullanım yeri ise şöyle açıklandı:

Şirket’in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 10.000.000.000.-TL, tahmini halka arz giderleri olan 24.777.500.-TL’nin düşülmesi sonucu ise net 9.975.222.500.-TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirket’in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:





