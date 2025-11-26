Altın yükseliş trendinde: 26 Kasım 2025 sabahına gram ve çeyrek nasıl başladı?

Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD açıklanan veriler ve Fed'in faiz indirimine gideceğine altının yukarı yönlü seyretmesine neden oldu. Peki, 26 Kasım 2025 sabahında Gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarında son durum ne? İşte gücen altın fiyatları...

Ons altın 2 haftanın en yüksek seviyesini test etti

Dün ons fiyatındaki yatay seyre paralel dar bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 635 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 680 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 526 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 954 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan ve 4 bin 169 dolarla yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 160 dolarda seyrediyor.

Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, perakende satışlar ise eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı. ADP özel sektör istihdamı haftada ortalama 13 bin 500 kişi azalırken ülkede özel sektörün istihdam kaybının hızlandığı görüldü.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise kasımda 88,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini artırması ve dolar endeksini baskılaması altın fiyatlarını destekledi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Jerome Powell'dan sonra Fed başkanlığında öne çıkması da altın fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Hassett’in özellikle faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik görüşleriyle yakından uyumlu olduğu biliniyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Karahan'ın konuşması, yurt dışında Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurular ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

