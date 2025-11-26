SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 500

Efor Yatırım Sanayi A.Ş. bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 500) için SPK'ya başvurmuştu. Şirket yönetim kurulu, şirketin 850.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 363.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 1.815.000.000 TL artırılarak 2.178.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu artırılan 1.815.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına karar vermişti.

SPK'dan şirkete onay geldi. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihini KAP'ta duyuracak.