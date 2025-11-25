Öncelikle damlakent.emlakkonut.com.tr ve emlakkonut.com.tr/ adresleri üzerinden projedeki daireleri inceleyip tercih ettikleri konutu belirleyecek. Bu aşamadan sonra yatırımcılar, sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecek. Aracı kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO’ya iletecek ve süreç resmen başlamış olacak. Emlak Konut GYO, başvuru yapan yatırımcıyı Emlak Konut Genel Merkezi’ne davet ederek sözleşme imzalama sürecini tamamlayacak.

Böylece yatırımcılar, Gayrimenkul Sertifikası aracılığıyla biriktirdikleri tasarruflarını kısa sürede konuta dönüştürme fırsatına sahip olacak.