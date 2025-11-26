SPK'dan bedelsiz onayı aldı, 100 lot 1000 lot olacak

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 900) için SPK'ya başvurmuştu. Şirket yönetim kurulu, şirketin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutarında (% 900 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye (Birmilyar Türk Lirası) çıkarılmasına karar vermişti.
SPK'dan şirkete onay geldi. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihini KAP'ta duyuracak.