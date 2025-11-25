16 yaşında bulduğu iş fikriyle bu yıl 2.3 milyon dolar ciro yapacak

Singapur'da yaşayan Zames Chew, kurduğu iş modelini anlatıyor...
1 KARDEŞİ VE ORTAĞIYLA YÖNETİYOR
CNBC'nin haberine göre bugün 26 yaşında olan Chew, Singapur merkezli tamir hizmeti Repair.sg’yi, 24 yaşındaki kardeşi ve kurucu ortağı Amos Chew ile birlikte yönetiyor. Şirket 2024 yılında 1,7 milyon Singapur doları (yaklaşık 1,3 milyon dolar) gelir elde etti.
2 PİYASADA BOŞLUĞU FARK EDİNCE
Chew'in çocukken hayali hep büyük bir teknoloji şirketinde çalışmakmış. Ancak 2016 yılında piyasadaki boşluğu fark edince zihninde şimşekler çakmış.
3 "WEB SİTESİ KURAYIM BAKALIM NE OLACAK DİYE DÜŞÜNDÜM"
Chew, "Bir gün ailemizin evde bir şeyi tamir ettirmesi gerekiyordu. İnternette biraz baktım ama o dönem çevrimiçi olarak hizmet sağlayıcı bulabileceğiniz bir yer yok gibiydi. Ben de ‘Bir web sitesi kurayım, bakalım ne olacak’ diye düşündüm. 16 yaşındayken 30 Singapur doları (yaklaşık 23 dolar) vererek bir alan adı satın aldım. Repair.sg böyle doğdu" diyor.
4 10 YIL SONRA BUGÜN...
O günden bugüne geçen 10 yılda iki kardeşin yan iş olarak başlattığı bu mavi yaka proje, bugün 20’den fazla çalışanı olan 2025’te yaklaşık 2,3 milyon dolar gelir elde etmesi beklenen bir şirkete dönüştü. Bu rakam 20 çalışanı olan bir şirket için başarılı bulunuyor.
Şirketleri Repair.sg, tamirat ve ustalık işleriyle ilgili çeşitli küçük hizmetler sunuyor. Sunulan hizmetler arasında haşere kontrolü ve klima montajı/tesisatı da bulunuyor.
5 ŞİRKET İLK YILLARDA YAVAŞ İLERLEDİ
Habere göre şirketin ilk üç yılında kardeşler hâlâ okuldaydı, bu nedenle ders aralarında, akşamları veya boş buldukları her zamanda şirket işleriyle uğraşmak zorunda kaldılar.
İş büyümeden önce çoğu işi kendileri yapıyordu: Ampul değiştirmek, mobilya tamiri, küçük onarımlar… Chew, “İlk yedi yıl boyunca, hatta 2024’ün başlarına kadar şirket çoğu zaman batmanın eşiğindeydi" diyor.
6 HOBİDEN ÇIKARTINCA...
Her şey 2021’de, iki kardeşin Repair.sg’yi bir hobi olmaktan çıkarıp gerçek bir işe dönüştürmeye karar verdiğinde değişmiş.
Elinde, çok iyi bir alan adı ve birkaç eski servis aracı olunca, yan iş olarak başlayan bu girişimi dev bir start-up’a dönüşmüş.
7 SARI MİNİBÜSLERİYLE MOBİLLER
Şirket tanıtımında "Biz, güvenilir onarım, bakım ve montaj hizmetlerini adil bir fiyatla sunmak için varız. Yirmiden fazla ekip üyemiz ve neredeyse on servis aracımız bulunmaktadır. Herhangi bir sorunuz olursa ekibimize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz" diyor.
Sarı minibüsleriyle şehirde dolaşıp, basit onarımlarda hızlı yardım sunuyorlar. Şirketin internet sitesinde işin sırrın kolay ulaşılabilirlik ve hızlı randevu planlamada yattığı belirtiliyor.
8 NASIL BAŞLADI?
The Straits Times'a göre orta okul yıllarında web sitesi yapma, SEO hizmeti verme gibi denemelerde bulunmaya başlamıştı. Bu işi kurarken ise tek masrafı 30 dolarlık alan adı ve aylık 5 dolarlık hostingdi.
Web sitesini kendisi yaptı ve çevrim içi reklam vermeye başladı. Babasının arkadaşlarına SEO desteği vererek edindiği bilgi sayesinde birkaç hafta içinde müşteri aramaları gelmeye başladı.
“Telefonlar gelmeye başladığında, aslında hizmetleri nasıl yerine getireceğimi bilmiyordum" diyor. Bu yüzden ilanlar üzerinden tamirci numaralarını arıyor ve işleri onlara yönlendiriyordu. Yapılan işten küçük bir komisyon alıyor ya da müşteriyi kaçırmamak için bazen hiç almıyordu.
9 HİZMET İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİLDİ
Ancak bu sağlayıcıların sunduğu hizmet kalitesi Chew’in hedeflediği seviyede değildi.
Yaklaşık iki yıl sonra kardeşiyle birlikte bir minibüs kiralayacak kadar para biriktirdiler ve ampul değiştirme gibi basit işleri kendileri yapmaya başladılar. İş modelleri bir pazar yerinden doğrudan kendi hizmetlerini sunan tam teşekküllü bir tamir servisine evrildi.
10 "SADECE KOMİSYON ALAN BİR PLATFORM OLMAK İSTEMEDİM"
“Ben sadece komisyon alan ve sorumluluktan kaçan bir platform olmak istemiyordum. Hem çalışanlar hem müşteriler için daha iyi bir yer oluşturmak istedim. Bu yüzden hizmeti bizzat kendim sunmaya karar verdim” diyor.
Sektörde geç gelme, fazla ücret alma şikayetlerinin yaygın olduğunu söyleyen Chew, şirketin adil fiyatlarla profesyonel hizmet sunmayı hedeflediğini belirtiyor.
Sektör ortalamasının iki ay olduğu yerde, kendi sağladığı ve kurduğu ürünlerde bir yıl garanti veriyor.
İşin bir püf noktasını da şöyle anlatıyor: “Sekiz yıl önce çok az kişi çevrim içiydi ve bu sektörde kimsenin web sitesi yoktu. Biz doğru zamanda doğru şeyi yaptık.”
Chew, örnek olmak istediği için son birkaç yıldır akşam kurslarına giderek klima, elektrik ve tesisat sertifikaları almış.
11 KURUMSAL MÜŞTERİLERİ DE VAR
Şirketin müşterilerinin çoğu ev kullanıcıları, ancak düzenli kurumsal müşterileri arasında ünlü bir hotpot zinciri, bir kahve zinciri ve uluslararası bir okul da var.
Telok Kurau’da kiraladıkları müstakil çalışanlar için ofis olarak kullanılıyor. Çalışanların 11’i yabancı işçi. Şirketin sekiz servisi var.