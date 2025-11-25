16 yaşında bulduğu iş fikriyle bu yıl 2.3 milyon dolar ciro yapacak

O günden bugüne geçen 10 yılda iki kardeşin yan iş olarak başlattığı bu mavi yaka proje, bugün 20’den fazla çalışanı olan 2025’te yaklaşık 2,3 milyon dolar gelir elde etmesi beklenen bir şirkete dönüştü. Bu rakam 20 çalışanı olan bir şirket için başarılı bulunuyor.

Şirketleri Repair.sg, tamirat ve ustalık işleriyle ilgili çeşitli küçük hizmetler sunuyor. Sunulan hizmetler arasında haşere kontrolü ve klima montajı/tesisatı da bulunuyor.