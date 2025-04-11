ARA
DOLAR
38,06
0,36%
DOLAR
EURO
43,32
2,00%
EURO
GRAM ALTIN
3948,23
1,98%
GRAM ALTIN
BIST 100
9363,39
0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de sahip olduğu yüzde 4,80'lik hisseyi temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın, hisse başına 46,10 liraya satıldığını açıkladı.

11 Nisan 2025 | 13:00
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı. Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol AŞ’deki pay oranı bu satış sonrası yüzde 62,27 olmuştur. Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3948,23 1,98%
  • ALTIN ONS 3226,44 1,6%
  • BIST 100 9363,39 0,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,768 -1,159%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38652 -0,84423%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,56 -0,2295%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,058 0,3641%
  • EURO/DOLAR 1,137 1,5124%
  • EURO/TURK LIRASI 43,3183 1,9964%
  • STERLIN/DOLAR 1,31073 1,0586%
Borsa Haberleri
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
GERİ
İLERİ
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL