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Ford Otomotiv 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Ford Otomotiv bugün KAP'a 1. çeyrek bilanço tarihini duyurdu.

10 Nisan 2025 | 19:05
Ford Otomotiv 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Ford Otomotiv'den KAP'a yapılan açıklamaya göre ilk çeyrek finansal raporlarının 29 Nisan'da açıklanması planlanıyor. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 31.03.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 29 Nisan 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.  
 

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Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
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