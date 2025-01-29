Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. bedelsiz sermaye artırımı kararı (Yüzde 900) almıştı. Şirket, bugün (29 Ocak) KAP'a konuya ilişkin açıklamada bulundu. Ford Otomotiv'den yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 3.509.100.000 TL 'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 3.158.190.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.