Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den 2. temettü teklifi... Şirket, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, genel kurul onayına sunulacak temettü teklifini bildirdi. Buna göre Ford Otomotiv pay başına brüt TL, net 12,8250000 TL kar payı dağıtılması teklifini genel kurul onayına sunacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Kasım, ödeme tarihi ise 26 Kasım. Şirket nisan ayında pay başına net 38,9700000 TL temettü ödemesi yapmıştı. Ford Otomotiv'den KAP'a yapılan kar payı bildirimi şöyle:

FORD'DAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Yönetim Kurulumuz 17 Ekim 2024 tarihli toplantısında, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında;

- Ortaklara 5.000.467.500,00 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasının,

- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 5.000.467.500,00 TL'nin: 3.291.881,69 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 1.404.233.752,74 TL'sinin yasal yedeklerden ve 3.592.941.865,57 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının; ayrılacak 500.046.750,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin: 329.188,17 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 140.423.375,27 TL'sinin yasal yedeklerden, 359.294.186,56 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının,

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 5.000.467.500,00 TL'nin, 3.596.233.747,26 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1.404.233.752,74 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasının ve ayrılacak 500.046.750,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 359.623.374,73 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 140.423.375,27 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasının,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 5.000.467.500,00 TL kar payının 1 TL nominal değerli pay için brüt 14,2500 TL (%1.425,00), net 12,8250 TL (%1.282,50) olarak ödenmesinin,

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 22 Kasım 2024 tarihinden itibaren yapılmasının, toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.