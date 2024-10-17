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Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. bugün KAP'a 2024 3. çeyrek finansal takvimine ilişkin açıklama yaptı.

17 Ekim 2024 | 19:40
Son Güncellenme: 17 Ekim 2024 | 19:55
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu

Ford Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre 3. çeyrek finansal raporlarının 5 Kasım'da açıklanması planlanıyor. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: "Şirketimizin 01.01.2024 – 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 5 Kasım 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz". 
 

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