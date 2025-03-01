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Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

01 Mart 2025 | 00:07
Son Güncellenme: 01 Mart 2025 | 00:07
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformuna yönetim kurulunun kar payı dağıtım önerisini duyurdu. Buna göre pay başına 17,10 TL, net 14,5350 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi ise 7 Nisan 2025.

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 03 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca;

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasının,

b. SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 38.863.566.166 TL net dönem karından pay sahiplerine 6.000.561.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve 598.301.550 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasının; böylece 1 TL nominal değerli pay için, brüt 17,10 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 14,5350 TL) tutarında ve brüt % 1.710 (net % 1.453,50) oranında temettü ödenmesinin ve kalan 32.264.703.616 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,

c. Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 18.592.413.512 TL tutarındaki 2024 yılı cari yıl karından 598.301.550 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 6.000.561.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 11.993.550.962 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının;

d. Temettü dağıtım tarihinin 03 Nisan 2025 olarak belirlenmesinin,

Genel Kurul'a teklifine, ayrıca temettünün fiilen dağıtımı öncesinde bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun SPK tarafından onaylanıp MKK nezdinde artırım işlemlerinin tamamlanması durumunda, dağıtması öngörülen toplam temettü tutarı olan 6.000.561.000 TL değişmeksizin, kar dağıtım tablosu ve kar dağıtım önerisinin artırılan yeni sermaye rakamı esas alınarak güncelleneceği konusunda pay sahiplerimizin bilgilendirilmesine karar vermiştir.
 

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Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var: Yüzde 1309 bedelsiz...
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GERİ
İLERİ
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