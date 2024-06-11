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Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. dün KAP'a yaptığı bildirimde tesislerindeki yıllık izin ve bakım tarihlerini duyurdu. Açıklamada 2024 yılı toplam üretim adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmediği de belirtildi.

11 Haziran 2024 | 02:15
Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den dün yapılan açıklamada izin ve bakım tarifleri duyurdu. Açıklamada F"ord Otomotiv Sanayi A.Ş. Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir" denildi. Açıklamada "Kamuya açıklanan 2024 yılı toplam üretim adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir" bilgisi de paylaşıldı. 

 Üretime Ara Verilme TarihiÜretime Başlangıç Tarihi
Gölcük Fabrikası28 Temmuz 2024
 		12 Ağustos 2024
Yeniköy Fabrikası28 Temmuz 2024
 		12 Ağustos 2024
Eskişehir Fabrikaları28 Temmuz 202415 Ağustos 2024
Craiova Fabrikası2 Ağustos 202420 Ağustos 2024


 

 

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