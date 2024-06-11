Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den dün yapılan açıklamada izin ve bakım tarifleri duyurdu. Açıklamada F"ord Otomotiv Sanayi A.Ş. Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir" denildi. Açıklamada "Kamuya açıklanan 2024 yılı toplam üretim adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir" bilgisi de paylaşıldı.

Üretime Ara Verilme Tarihi Üretime Başlangıç Tarihi Gölcük Fabrikası 28 Temmuz 2024

12 Ağustos 2024 Yeniköy Fabrikası 28 Temmuz 2024

12 Ağustos 2024 Eskişehir Fabrikaları 28 Temmuz 2024 15 Ağustos 2024 Craiova Fabrikası 2 Ağustos 2024 20 Ağustos 2024



