Ford Otosan bu hafta FO&US projesini duyurdu

Ford Otosan, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak yeni projesi FO&US'u hayata geçirdiğini duyurdu.

Hafta içi şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. ile birlikte yürütülecek olan FO&US projesi ile atık bataryaların enerji depolama sistemlerinde kullanılarak çevresel ve ekonomik değer yaratmayı amaçlıyor.

FO&US projesi, atık bataryaların döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak şekilde yeniden değerlendirilmesini hedefliyor. Atık statüsündeki bataryalar, performans testlerinden geçirilerek dönüşüm sürecine alınıyor ve enerji depolama sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanıyor.

Söz konusu süreç aynı zamanda şirketin çevresel ve ekonomik hedeflerine de katkı sağlayacak. Elektrikli araç üreticileri, elektrikli araç müşterileri, enerji depolama sistemi üreticileri ve müşterileri için de fayda sağlaması beklenen projede, hurda bataryalardan elektrikli araç şarj istasyonlarını destekleyen enerji depolama sistemleri üretilecek.

Açıklamaya göre FO&US projesi, atık bataryaların geri dönüştürülmesi ve enerji depolama sistemlerine dönüştürülmesi konusunda önemli bir adım niteliği taşıyor. Şirket, üretim süreçlerinde ve ürünlerin hayat döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Ford Otosan, Türkiye’deki üretim tesislerinde ve AR-GE merkezinde 2030’da karbon nötr olmayı, tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarını ise 2035'te karbon nötr hale getirmeyi amaçlıyor. Şirket ayrıca 2030’a kadar operasyonlarında sıfır atık politikası ile ilerlemeyi, tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldırmayı ve yeni tasarlanacak araçlarda geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor. Tesislerindeki araç başı temiz su kullanımını 2030’a kadar yüzde 40 azaltmak da şirketin diğer hedefleri arasında yer alıyo