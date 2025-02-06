Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması var

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre;

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 EUR,

2025-2026 sezonu için 2.500.000 EUR,

Opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 EUR garanti ücret ödenecektir.