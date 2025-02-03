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Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bugün KAP'a Nicolo Zaniolo hakkında açıklama yaptı.

03 Şubat 2025 | 18:28
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması

Galatasaray'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Bu anlaşmaya göre:
•ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.
•Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR'dur.
•⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir.

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Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
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