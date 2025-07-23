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Galatasaray'dan Tete davasına ilişkin açıklama var

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ. bugün KAP'a, Shakhtar Donetsk ve Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen dava hakkında açıklama yaptı.

22 Temmuz 2025 | 23:46
Son Güncellenme: 22 Temmuz 2025 | 23:47
Galatasaray'dan Tete davasına ilişkin açıklama var

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada davanın CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona erdiği belirtildi. Açıklamada "Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır.

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