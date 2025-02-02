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Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş. bugün KAP'a Alvaro Borja Morata Martin transferi hakkında bilgilendirmede bulundu.

02 Şubat 2025 | 23:56
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: 

Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:
2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro,
2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca Kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:
2026-2027 sezonu için 6.000.000 Euro,
2027-2028 sezonu için 6.000.000 Euro. 
 

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