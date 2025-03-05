Garanti Bankası temettü kararını duyurdu

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'den bugün KAP'a 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yapıldı. Buna göre pay başına brüt 4,3892854 TL, net 3,7308925 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi ise 3 Nisan 2025. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarihli kararında,

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme'sinin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesine uygun olarak, Bankamızın 2024 yılında oluşan vergi sonrası 92.174.994.065,89 Türk Lirası kârı ile ilgili olarak;

- Bankamızın ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt temettü, 18.224.998.813,18 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 438.92854 olan 18.434.998.813,18 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin Ortaklarımıza dağıtılması;

- 28.03.2025 tarihinde kârın dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması;- Banka'nın, 2024 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 36.294.456,47 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması, hususlarının Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

