İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatma konusunda anlaştı.

İspanyol kulübünün açıklamasında, "Real Madrid ve Arda Güler, sözleşme uzatma konusunda anlaştı ve oyuncumuz 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüzde." denildi.

Açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e katıldığı hatırlatılarak "Formamızla geçirdiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 5 kupa kazandı." ifadelerine yer verildi.