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Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

30 Mayıs 2025 | 17:53
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2025 | 17:55
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu

Gıpta Ofis'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 1,0606060 TL, net 0,9015151 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Haziran, ödeme tarihi ise 19 Haziran 2025 olacak. 
Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Genel Kurul Bilgilendirme dokümanının eki olan kar Dağıtım Tablosunda teklif edilen dağıtılacak Brüt kar payı tutarı toplam olarak 75.000.000 TL iken Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından verilen önerge ile söz konusu rakam 140.000.000 TL artırılmış ve bu değişiklik ortakların oy birliği ile kabul edilmiştir" denildi.

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GERİ
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