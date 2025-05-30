153 yıllık kulübün yüzde 51 hissesi satıldı

İskoç kulübü Rangers'ın yüzde 51 hissesini Amerikan konsorsiyumu satın aldı. Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, daha önce sağlık sektöründe yöneticilik yapan yeni başkan Cavenagh'ın yönetimi, kulübe 20 milyon sterlinlik bir yatırım taahhüdü verdi. Aynı zamanda İngiliz kulübü Leeds United'ın da başkanı olan, 49ers Enterprises Başkanı Paraag Marathe, Cavenagh'ın yardımcılığını üstlenecek.

GLASGOW RANGERS HAKKINDA

Rangers Futbol Kulübü'nün resmî adı sadece Rangers Football Club olsa da, İskoçya dışında genellikle Glasgow Rangers olarak anılır. İskoçya’nın dördüncü en eski futbol kulübü olan Rangers, Mart 1872’de West End Park’ta yürüyüş yapan dört genç tarafından kurulmuş. Aynı yılın Mayıs ayında, kulüp tarihindeki ilk maçını, artık var olmayan Callander takımına karşı Glasgow Green’in Fleshers’ Haugh bölgesinde oynamış.

Rangers’ın iç saha maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu, ünlü stadyum mimarı Archibald Leitch tarafından tasarlanmış ve 1929 yılında açılmış bir yapı. Kategori B koruma statüsüne sahip olan bu yapı, İskoçya’daki en büyük üçüncü futbol stadyumu ve 50.987 seyirci kapasiteli. Rangers her zaman asalet mavisi (royal blue) formalarla sahaya çıkmıştır; bu renk kulüple özdeşleşmiştir.

Rangers ile Celtic arasındaki rekabet efsanevi niteliktedir. Bu iki Glasgow kulübü birlikte "Old Firm" olarak anılır ve bu karşılaşmalar dünya futbolunun en büyük derbileri arasında kabul edilir.