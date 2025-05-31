Geleceği olan, önem kazanacak meslekler: Bu işler yapay zeka sürecinden sağ çıkacak

Finans, ekonomi ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Matthias Weik, Alman Focus için yazdığı makalede yapay zeka devriminden sağ çıkacak, geleceği olan meslekleri sıralamış. İşte yorumları:

Ona göre otomasyona rağmen, tüm meslekler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya değil. Tam tersine, yapay zeka hayata daha fazla nüfuz ettikçe, sınırları daha da belirgin hale geliyor. Empati, yaratıcılık, insanlar arası ilişkiler gibi özellikler, en gelişmiş makineler tarafından bile ikame edilemez. İşte tam da bu noktada insan için yeni bir meslek alanı doğuyor.

Empati, yaratıcılık, insanlar arası ilişkiler gibi özellikler, en gelişmiş makineler tarafından bile ikame edilemez. İşte tam da bu noktada insan için yeni bir meslek alanı doğuyor. İnsanların insanlarla çalıştığı meslekler, örneğin bakım hizmetleri, eğitim veya psikoterapi özellikle güvenli bir gelecek vaat ediyor.

özellikle güvenli bir gelecek vaat ediyor. Tasarım, sanat ya da yönetmenlik gibi yaratıcı meslekler gerilemek yerine gelişim gösteriyor. Y apay zekâyı tehdit olarak görmek yerine onunla birlikte çalışanlar, kendilerine yeni ifade alanları açıyor.

Stratejik düşünme, etik farkındalık ve sorumluluk gerektiren tüm meslekler de gelecekte varlığını sürdürecek

YENİ MESLEKLER

İnsan ve makinenin birlikte çalıştığı tamamen yeni meslek alanları doğuyor: yapay zekâ eğiticileri, robotik bakım uzmanları, veri etiği uzmanları veya hibrit proje yöneticileri gibi roller artık iş hayatının bir parçası oluyor.

EĞİTİM VE YENİ ROLLER

Eğitimde , öğretmenler gelecekte daha çok birer “öğrenme rehberi” olarak rol alacak, yapay zekâ destekli ders planları tarafından desteklenecek. Aynı zamanda okullarda yapay zekânın sorumlu kullanımı için etik danışman gibi yeni roller ortaya çıkıyor.

, öğretmenler gelecekte daha çok birer “öğrenme rehberi” olarak rol alacak, yapay zekâ destekli ders planları tarafından desteklenecek. Aynı zamanda okullarda yapay zekânın sorumlu kullanımı için gibi yeni roller ortaya çıkıyor. Sağlık sektöründe de meslekler dönüşüm geçiriyor: Radyologlar ve patologlar, teşhis desteği için yapay zekâyla birlikte çalışıyor; sanal sağlık koçları, hastaları dijital olarak takip ediyor ve robot destekli cerrahi operasyonlar için uzman asistanlara ihtiyaç duyuluyor.

SANAYİ VE TARIMDA YENİ MESLEKLER

Sanayi ve tarım gibi klasik sektörlerde robotik bakım teknisyeni, yapay zekâ kontrollü makinelerin operatörü veya insan-robot iş birliği yöneticisi gibi yeni meslekler ortaya çıkıyor.

HİZMET SEKTÖRÜ, ULAŞIM

Otelcilik ve yiyecek-içecek sektöründe ise müşteri deneyimi tasarımcısı ya da servis robotu denetleyicisi gibi rollere ihtiyaç duyuluyor. Ulaşım alanında ise uzaktan sürücü, trafik akışı optimize edicisi ya da otonom araç filoları yöneticisi gibi yeni pozisyonlar önem kazanıyor.