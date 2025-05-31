ARA
DOLAR
39,20
0,25%
DOLAR
EURO
44,48
-0,27%
EURO
GRAM ALTIN
4146,39
-0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
9019,57
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Geleceği olan, önem kazanacak meslekler: Bu işler yapay zeka sürecinden sağ çıkacak

Geleceği olan, önem kazanacak meslekler: Bu işler yapay zeka sürecinden sağ çıkacak

Yapay zeka gün geçtikçe hayatımıza daha fazla nüfus ediyor. Bazı mesleklerin yapay zeka nedeniyle risk altında olduğu bilinen bir gerçek. Peki, ya geleceği olan meslekler, ya da yeni yeni ortaya çıkacak meslekler neler?

30 Mayıs 2025 | 17:31
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2025 | 22:24
Geleceği olan, önem kazanacak meslekler: Bu işler yapay zeka sürecinden sağ çıkacak

Finans, ekonomi ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Matthias Weik, Alman Focus için yazdığı makalede yapay zeka devriminden sağ çıkacak, geleceği olan meslekleri sıralamış. İşte yorumları:

  • Ona göre otomasyona rağmen, tüm meslekler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya değil. Tam tersine, yapay zeka hayata daha fazla nüfuz ettikçe, sınırları daha da belirgin hale geliyor. Empati, yaratıcılık, insanlar arası ilişkiler gibi özellikler, en gelişmiş makineler tarafından bile ikame edilemez. İşte tam da bu noktada insan için yeni bir meslek alanı doğuyor.
  • İnsanların insanlarla çalıştığı meslekler, örneğin bakım hizmetleri, eğitim veya psikoterapi özellikle güvenli bir gelecek vaat ediyor.
  • Tasarım, sanat ya da yönetmenlik gibi yaratıcı meslekler gerilemek yerine gelişim gösteriyor. Yapay zekâyı tehdit olarak görmek yerine onunla birlikte çalışanlar, kendilerine yeni ifade alanları açıyor.
  • Stratejik düşünme, etik farkındalık ve sorumluluk gerektiren tüm meslekler de gelecekte varlığını sürdürecek

YENİ MESLEKLER

İnsan ve makinenin birlikte çalıştığı tamamen yeni meslek alanları doğuyor: yapay zekâ eğiticileri, robotik bakım uzmanları, veri etiği uzmanları veya hibrit proje yöneticileri gibi roller artık iş hayatının bir parçası oluyor.

EĞİTİM VE YENİ ROLLER

  • Eğitimde, öğretmenler gelecekte daha çok birer “öğrenme rehberi” olarak rol alacak, yapay zekâ destekli ders planları tarafından desteklenecek. Aynı zamanda okullarda yapay zekânın sorumlu kullanımı için etik danışman gibi yeni roller ortaya çıkıyor.
  • Sağlık sektöründe de meslekler dönüşüm geçiriyor: Radyologlar ve patologlar, teşhis desteği için yapay zekâyla birlikte çalışıyor; sanal sağlık koçları, hastaları dijital olarak takip ediyor ve robot destekli cerrahi operasyonlar için uzman asistanlara ihtiyaç duyuluyor.

SANAYİ VE TARIMDA YENİ MESLEKLER

Sanayi ve tarım gibi klasik sektörlerde robotik bakım teknisyeni, yapay zekâ kontrollü makinelerin operatörü veya insan-robot iş birliği yöneticisi gibi yeni meslekler ortaya çıkıyor.

HİZMET SEKTÖRÜ, ULAŞIM

Otelcilik ve yiyecek-içecek sektöründe ise müşteri deneyimi tasarımcısı ya da servis robotu denetleyicisi gibi rollere ihtiyaç duyuluyor. Ulaşım alanında ise uzaktan sürücü, trafik akışı optimize edicisi ya da otonom araç filoları yöneticisi gibi yeni pozisyonlar önem kazanıyor.

İlgili Haberler
Altında yükseliş tamam mı devam mı? 6 uzman yanıtladı
Altında yükseliş tamam mı devam mı? 6 uzman yanıtladı
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Bir yorum: Yatırımcıların gözdeleri gelecek yıllarda nasıl değişebilir?
Bir yorum: Yatırımcıların gözdeleri gelecek yıllarda nasıl değişebilir?
Bu Alman kasabası 2 hafta ücretsiz 'deneme' konaklaması sağlıyor
Bu Alman kasabası 2 hafta ücretsiz 'deneme' konaklaması sağlıyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 4146,39 -0,58%
  • ALTIN ONS 3289,84 -0,84%
  • BIST 100 9019,57 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,052 -0,12%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37405 -0,49245%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 77,5 -1,0344%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2017 0,2465%
  • EURO/DOLAR 1,1348 -0,1856%
  • EURO/TURK LIRASI 44,4842 -0,2706%
  • STERLIN/DOLAR 1,3454 -0,28054%
Borsa Haberleri
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
GERİ
İLERİ
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Ambargolara karşı kurulmuştu: Türk devi dünyada 18. sırada
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Türk Hava Yolları, Petkim, Alarko... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut, Suudi Arabistan'daki yeni şirketi duyurdu
Yapı Kredi'den (YKBNK) kredi notu açıklaması
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL