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Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması

Girişim Elektrik Sanayi, Ticaret ve Tahhüt A.Ş. (GESAN) bugün (30 Ocak) KAP'a Romanya'daki bir ihalenin sonucuna ilişkin bildirimde bulundu.

30 Ocak 2025 | 09:49
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması

Girişim Elektrik Sanayi, Ticaret ve Tahhüt A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirketimiz, Romanya'da yerleşik, petrol ve enerji alanında faaliyet gösteren ve faaliyet alanının önde gelen bir firmasının düzenlediği ‘'Romanya'da yapılacak Anahtar Teslim GES Kurulumu & Anahtar Teslim YG Trafo Merkezi Kurulumu & 3 Yıl İşletme ve Bakım İşleri'' konulu ihalede en avantajlı teklifi vererek ihaleyi kazanmıştır. İhaleye veren şirket tarafından işlerin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir.
Söz konusu projede kullanılacak olan konstrüksiyon ve şalt ekipmanları bağlı ortaklığımız Europower Enerji A.Ş.'nin imalatı olan ürünlerden tercih edilecektir. Kesinleşen ihale bedeli vergiler dahil 68.150.381, -Euro'dur. (Atmış Sekiz Milyon Yüz Elli Bin Üç Yüz Seksen Bir, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile ihale bedeli vergiler dahil 2.547.801.993, -TL'dir.)
 

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Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
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Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması
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