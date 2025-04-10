Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 291 oldu. İlk çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelirler ise 29,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Halka arz yoluyla elde edilen gelirde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20 yükseliş oldu.

Raporda, "2025'in ilk çeyreğinde küresel halka arz piyasaları, iki büyük piyasa kesintisi ve bir dizi karmaşık çapraz akımın yatırımcı duyarlılığını şekillendirmesiyle derin bir belirsizliğe sahne oldu." ifadesine yer verildi.

Yeni ABD yönetiminin geniş kapsamlı politika gündemi, ticaret ve vergi politikalarında yaşanan değişimlere işaret edilen raporda, "Bu durum dünya çapında hem fırsatları hem de riskleri beraberinde getirecektir. Bu arada, daha uygun maliyetli yapay zeka modellerinin yükselişi rekabeti yoğunlaştırdı ve yatırımcı belirsizliğinin artmasına neden oldu." değerlendirmesine yer verildi.

Halka arz sayısındaki yükselişte Amerika tarafında görülen artış etkili oldu. Bu dönemde ABD'de gerçekleştirilen halka arz işlemlerinin sayısı 41'den 62'ye, elde edilen gelir de yüzde 2 artışla 8,9 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de işlem hacmi ve değerinde 20 yılın en yüksek seviyesi

EY raporunda, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgesinde öne çıkan Türkiye'nin, ilk çeyrekte işlem hacmi ve değerinde son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde, AB, Çin ve Kanada gibi ticaret savaşlarının yaşandığı başlıca bölgelerdeki halka arz faaliyetlerinin yavaşladığı ya da durgun seyrettiğinin ifade edildiği raporda, "Buna karşılık, ABD, Hong Kong, Türkiye ve Suudi Arabistan, hem işlem hacmi hem de değer açısından artışlar kaydederek, yaygın piyasa belirsizliği karşısında dayanıklılık gösteren ilk çeyreğin popüler halka arz yerleri olarak öne çıktı." denildi. Raporda, Türkiye'de ilk çeyrekte 13 halka arz işlemi gerçekleştirildiği ve 900 milyon dolar gelir elde edildiği belirtildi.