Bir devrin sonu: 11 yıl, 1,4 milyon adet! Fiat Egea’ya Tofaş’ta veda töreni düzenlendi

Fiat Egea, Tofaş’ın Bursa fabrikasındaki 11 yıllık üretim yolculuğunu tamamladı. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun katılımıyla düzenlenen törende 1 milyon 417 bin 47’nci araç olarak banttan son kez inen küresel ürün projesi, geride bıraktığı 671 bin 5 adetlik ihracat performansıyla Tofaş tarihinin unutulmazları arasındaki yerini aldı.
1 Bursa’dan dünyaya uzanan üretim ve ihracat başarısı
Fiat Egea, Tofaş’ın küresel ölçekteki üretim ve ihracat kabiliyetini temsil eden en önemli projelerden biri oldu. Üretilen toplam 1 milyon 417 bin 47 aracın Dodge markasıyla ABD pazarı dahil olmak üzere 40’tan fazla ülkeye toplam 671 bin 5 adeti ihraç edildi. Böylece Egea, hem Türkiye pazarındaki güçlü konumuyla hem de uluslararası pazarlardaki performansıyla Tofaş’ın üretim, satış ve ihracat rekorlarında önemli pay sahibi oldu. Egea’nın üretim yolculuğunda en yüksek toplam üretim 178 bin 587 adetle 2017 yılında gerçekleşirken, aynı yıl 128 bin 623 adetlik ihracatla modelin en güçlü ihracat performansına da imza atıldı. Türkiye pazarı için en yüksek üretim ise 126 bin 944 adetle 2023 yılında kaydedildi.
2 Türkiye’nin üst üste 10 yıl en çok tercih edilen otomobili oldu
Fiat Egea, Türkiye otomobil pazarında elde ettiği istikrarlı başarıyla önemli bir rekora imza attı. ODMD Gladyatör Ödülleri verilerine göre Egea, 2016–2025 yılları arasında 10 yıl üst üste “Türkiye’nin en çok satılan otomobil modeli” ünvanını elde etti. 2015’ten 2026 yılının haziran sonuna kadar Türkiye iç pazarında 745.671 adetlik satışa ulaşan, Egea’nın satış performansı, Fiat markasının Türkiye pazarındaki liderliğinde de belirleyici rol oynadı. ODMD Gladyatör Ödülleri’ne göre Fiat, Egea’nın da güçlü katkısıyla 2019–2024 yılları arasında “En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası” ödülünü alarak Türkiye’de ilk kez 6 yıl üst üste pazar lideri olan marka oldu. Egea ailesinin Türkiye iç pazar satışlarında en yüksek payı Sedan gövde tipi aldı. 2015–2026 Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 565 bin 097 adet Egea Sedan, 150 bin 896 adet Egea Cross ve 29 bin 678 adet Egea Hatchback & Station Wagon satışı gerçekleşti.
3 “Egea, Tofaş’ın unutulmayacak projeleri arasında çok özel bir yerde”
Fiat Egea’nın şirket tarihi ve Türkiye otomotiv sanayii açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Başından itibaren Tofaş imzasını taşıyan küresel bir ürün projesi olarak 11 yıl boyunca fabrikamızda üretilen Fiat Egea’yı, banttan son kez indirerek fabrikamızdan uğurladık. Bursa’dan dünyaya uzanan bir başarı hikayesine dönüşen Egea, şirketimizin yakın tarihine damga vuran projelerden biri oldu. Milyonlarca insanın hayatına dokunan Egea; 1 milyon 417 bin 47 adetlik üretimi, bunun yarısına yaklaşan ve 40’tan fazla ülkeye ulaşan ihracat performansı ile Tofaş tarihinin unutulmayacak projeleri arasında her zaman özel bir yere sahip olacak. Egea, farklı model ve özel serilerle sürekli gelişen ürün ailesi sayesinde 10 yıl üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli oldu. Fiat markamızın 6 yıl üst üste pazar liderliğine ulaşmasında da önemli rol oynadı. Egea’nın arkasında; Ar-Ge’den üretime, kalite ekiplerinden satın almaya, lojistikten bakım ekiplerine, pazarlamadan satışa kadar binlerce Tofaşlının bilgi birikimi, tutkusu ve özverisi var. Egea’nın bize kazandırdığı bilgi birikimi ve deneyim, Tofaş’ın geleceğine yön vermeye devam edecek. Fiat Egea’nın başarısında imzası olan tüm çalışma arkadaşlarıma, hissedarlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve Egea’yı tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz yolculuğu büyük bir saygı ve gururla noktalıyoruz. Her güzel hikâye bir yerde tamamlanıyor; ancak Egea’nın Tofaş’a kazandırdığı deneyim ve motivasyon, yeni başarılarımız için bize güç vermeye devam edecek. Önümüzde yeni iddialar, yeni projeler var. Tofaş olarak üretim gücümüz, Ar-Ge yetkinliğimiz ve çalışanlarımızın emeğiyle ülkemiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz.”
4 Son Egea: Dinamik Mavi Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HP
Tofaş üretim bantlarından inen son Fiat Egea, Dinamik Mavi renkli Egea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HP oldu. Böylece 2015 yılında başlayan ve Türkiye otomotiv sanayiinde önemli izler bırakan üretim yolculuğu sembolik bir araçla tamamlandı. Tofaş, Egea’nın üretim yolculuğunu tamamlarken, modelin bıraktığı mühendislik, üretim, ihracat ve pazar başarısı mirasını yeni projelerine taşımayı sürdürecek. Egea ile kazanılan deneyim, Tofaş’ın yeni dönem projeleri için güçlü bir referans oluştururken, şirket Ar-Ge yetkinliği, üretim kalitesi, tedarik ekosistemi ve çalışanlarının katkısıyla ülke ekonomisi, sektör ve tüm paydaşları için değer yaratmaya devam edecek.