Bir devrin sonu: 11 yıl, 1,4 milyon adet! Fiat Egea’ya Tofaş’ta veda töreni düzenlendi

Fiat Egea’nın şirket tarihi ve Türkiye otomotiv sanayii açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Başından itibaren Tofaş imzasını taşıyan küresel bir ürün projesi olarak 11 yıl boyunca fabrikamızda üretilen Fiat Egea’yı, banttan son kez indirerek fabrikamızdan uğurladık. Bursa’dan dünyaya uzanan bir başarı hikayesine dönüşen Egea, şirketimizin yakın tarihine damga vuran projelerden biri oldu. Milyonlarca insanın hayatına dokunan Egea; 1 milyon 417 bin 47 adetlik üretimi, bunun yarısına yaklaşan ve 40’tan fazla ülkeye ulaşan ihracat performansı ile Tofaş tarihinin unutulmayacak projeleri arasında her zaman özel bir yere sahip olacak. Egea, farklı model ve özel serilerle sürekli gelişen ürün ailesi sayesinde 10 yıl üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli oldu. Fiat markamızın 6 yıl üst üste pazar liderliğine ulaşmasında da önemli rol oynadı. Egea’nın arkasında; Ar-Ge’den üretime, kalite ekiplerinden satın almaya, lojistikten bakım ekiplerine, pazarlamadan satışa kadar binlerce Tofaşlının bilgi birikimi, tutkusu ve özverisi var. Egea’nın bize kazandırdığı bilgi birikimi ve deneyim, Tofaş’ın geleceğine yön vermeye devam edecek. Fiat Egea’nın başarısında imzası olan tüm çalışma arkadaşlarıma, hissedarlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve Egea’yı tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz yolculuğu büyük bir saygı ve gururla noktalıyoruz. Her güzel hikâye bir yerde tamamlanıyor; ancak Egea’nın Tofaş’a kazandırdığı deneyim ve motivasyon, yeni başarılarımız için bize güç vermeye devam edecek. Önümüzde yeni iddialar, yeni projeler var. Tofaş olarak üretim gücümüz, Ar-Ge yetkinliğimiz ve çalışanlarımızın emeğiyle ülkemiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz.”