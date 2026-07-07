Usulsüz gümrük ve dış ticaret işlemlerine sıkı denetim: 28,7 milyar TL'lik ceza kararı verildi

Ticaret Bakanlığı, sonradan kontrol firma denetimleri ve ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda 28,7 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini duyurdu.

"2025 yılında toplam 13,6 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi"

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçmiş dönemlerdeki gümrük ve dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolünün devam ettiğine vurgu yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda, 2025 yılında 11,8 milyar TL ikincil kontrol ve 1,8 milyar TL sonradan kontrol olmak üzere bir önceki yıla göre %100 artışla toplam 13,6 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği ifade edildi:

"Ticaret Bakanlığı tarafından geçmiş dönemlerdeki gümrük ve dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü hız kesmeden devam etmektedir. İşlemlerini kurallara uygun şekilde yürüten dış ticaret erbabının hakkını korumak adına icra edilen söz konusu kontroller sonucunda;

2024 yılında 5,5 milyar TL ikincil kontrol ve 1,3 milyar TL sonradan kontrol olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 98 artışla toplam 6,8 milyar TL,

2025 yılında 11,8 milyar TL ikincil kontrol ve 1,8 milyar TL sonradan kontrol olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 100 artışla toplam 13,6 milyar TL,

2026 yılı ilk 6 ayda ise 6,5 milyar TL ikincil kontrol ve 1,8 milyar TL sonradan kontrol olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla toplam 8,3 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir."

"Riskli firmalar Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından Sonradan Kontrol Denetimine alındı"

Riskli firmaların Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından Sonradan Kontrol Denetimine alındığı da şöyle ifade edildi:

"Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söz konusu çalışmalarda yüz binlerce firma ve milyonlarca gümrük beyannamesi içinden riskli olanların tespit edilmesi amacıyla yetişmiş insan kaynağı yanında; Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS), İkincil Kontrol Alarm Sistemi (İKAS), Dahilde İşleme Kontrol Programı (DİKOP) ve Kıymet Alarm Sistemi (KIYAS) gibi birçok ileri veri analitiği teknikleri de kullanılmaktadır.

Tespit edilen riskli firmalar Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından Sonradan Kontrol Denetimine alınırken şüpheli gümrük beyannameleri de 18 Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri tarafından İkincil Kontrol İncelemesine tabi tutulmaktadır.

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve vergi gelirleri üzerindeki kayıp kaçağın en aza indirilmesi amacıyla yürütülen söz konusu kontroller önümüzdeki dönemlerde de en etkin şekilde Ticaret Bakanlığımızca uygulanmaya devam edilecektir."