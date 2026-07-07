Bugün yüzde 1 hissesi 25 milyar dolar ediyor: Bezos Amazon’un temellerini atan o 60 toplantıyı anlattı

1995 yılında 50 bin dolarlık bir çekle pek çok şey satın alınabilirdi. O dönemde bu para, insanların henüz tam olarak ne olduğunu anlayamadığı ve haklı olarak "İnternet de nedir?" sorusunu sorduğu bir çevrimiçi kitapçının küçük bir hissesini de satın alabilirdi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, geçen hafta katıldığı New York Times DealBook Zirvesi'ndeki bir röportajda, şirketin ilk günlerinde fon bulmak için ne kadar büyük bir mücadele verdiğini anlattı. O dönemde Bezos, Amazon'a 5 milyon dolar değer biçerek şirketin yüzde 20'sini satmayı ve bu sayede 1 milyon dolar tohum sermaye yaratmayı hedefliyordu. Bu teklif, yatırımcı başına yaklaşık yüzde 1'lik bir ortaklık hissesine karşılık 50 bin dolar anlamına geliyordu. Ancak potansiyel yatırımcılardan 40'ı bu teklifi geri çevirdi.

60 toplantı 40 red



Bezos, Amazon'un ilk tohum sermayesini toplarken yaklaşık 60 kişiyle görüştüğünü belirtti. En nihayetinde kabaca 20 ila 22 yatırımcı "evet" dedi. Geri kalan 40 kişi ise teklifi sadece hızlıca dinleyip geçiştirmişti. Bezos, "Tam 60 toplantı yapmak zorunda kaldım" dedi. "Yaklaşık 40 tanesi hayır dedi, 20 ya da 22 kadarı ise evet dedi." Ünlü milyarder bu fon bulma sürecini, "hayatımda yaptığım en zor şey" olarak nitelendirdi. Yahoo Finance'de yer alan habere göre; yatırımcıların şüpheyle yaklaşmasının nedeni aslında çok karmaşık değildi. Çevrimiçi alışveriş yapmanın, faks makinesiyle mutfak alışverişi sipariş etmek kadar garip ve alışılmadık geldiği bir dönemde Amazon, sadece internet üzerinden kitap satan bir girişimdi. Bezos, "Bana sorulan ilk soru, 'İnternet nedir?' oluyordu," diyerek o günleri aktardı.

Riskleri gizlemedi



Bezos, o günlerde potansiyel yatırımcılara karşı riskleri de açıkça dile getirdi. Yatırımcılara, paralarını kaybetme olasılıklarının yüzde 70 olduğunu açıkça söylediğini belirten Bezos, "Bütün bu girişim daha başlamadan orada yok olup gidebilirdi" dedi. Bugün Amazon, yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri konumunda. Eğer o gün teklifi kabul eden bir yatırımcı, sonraki sermaye artırımlarında ve hisse bölünmelerinde payını hiç seyreltmeden koruyabilmiş olsaydı, o dönemki yüzde 1'lik hissesinin değeri bugün yaklaşık 25 milyar dolar olacaktı.