Güçlü sermaye odağımızı koruduk
Konsolide finansal tablolarımıza göre, 2019 yılının ilk yarısında, net kârımız 3 milyar 669 milyon TL oldu. Aktif büyüklüğümüz 2018’in ilk yarısına göre yüzde 10 artışla 422 milyar 285 milyon TL’ye yükseldi.
Bu dönemde ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığımız destek ise 316 milyar 121 milyon TL’ye ulaştı. Toplam canlı krediler, TL krediler ve yabancı para (YP) krediler pazar paylarımız sırasıyla yüzde 10,2 yüzde 10,5 ve yüzde 9,6 oldu.
Fonlama kaynaklarımız içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluşturmaya devam etti. Mevduat tabanımız yılın ilk yarısında yüzde 6 büyümeyle 260 milyar 61 milyon TL oldu. Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 30’a ulaştı.
Güçlü sermaye odağımızı koruduk. Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 16,4, öz kaynak kârlılığımız yüzde 15,3, aktif kârlılığımız yüzde 1,8 seviyelerinde gerçekleşti. Garanti BBVA’yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı. Dijital müşterilerimizin sayısı ise attığımız yenilikçi adımlarla 8 milyona yaklaştı.
Fuat Erbil/Garanti BBVA Genel Müdürü
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