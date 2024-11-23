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  • Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket (23 Kasım 2024)

Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket (23 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,71 kazançla tamamladı. İşte son haftanın en çok artan, azalan ve en değerli 3 şirketi...

23 Kasım 2024 | 11:18
Son Güncellenme: 23 Kasım 2024 | 11:43
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket (23 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,94 yükselerek 11.342,83 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 9.173,72 puan, Sanayi Endeksi 1,17 artışla 12.617,73 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,52 düşüşle 13.270,42 puan oldu.

1 EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 16,96 ile Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri oldu. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmelerini, yüzde 13,48 ile CW Enerji, yüzde 10,48 ile Akbank izledi.

2 EN ÇOK DÜŞEN 3 ŞİRKETLER

EN ÇOK DÜŞEN 3 ŞİRKETLER Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,44 ile Adel Kalemcilik, yüzde 6,30 ile Reeder Teknoloji, yüzde 6,16 ile Pegasus Hava Taşımacılığı olarak sıralandı.

3 BIST 100'DE EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

BIST 100'DE EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 501 milyar 900 milyon lirayla Garanti BBVA, 492 milyar 725 milyon lirayla Koç Holding ve 385 milyar 710 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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