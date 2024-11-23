Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,94 yükselerek 11.342,83 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 9.173,72 puan, Sanayi Endeksi 1,17 artışla 12.617,73 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,52 düşüşle 13.270,42 puan oldu.

1 EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 16,96 ile Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri oldu. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmelerini, yüzde 13,48 ile CW Enerji, yüzde 10,48 ile Akbank izledi.

2 EN ÇOK DÜŞEN 3 ŞİRKETLER Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,44 ile Adel Kalemcilik, yüzde 6,30 ile Reeder Teknoloji, yüzde 6,16 ile Pegasus Hava Taşımacılığı olarak sıralandı.