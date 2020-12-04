2020’nin 7. halka arzı olarak kayıtlara geçen Kervan Gıda Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirketin hissesi seansın ilk bölümünde yüzde 10 prim ile tavan yaptı. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Halka arzdan gelen gelirin yüzde 55’i ile Avrupa’da bir satın alma yapmayı planlıyoruz. Halka arzla birlikte bu süreçteki görüşmelerimiz hızlandı” dedi.

Kervan Gıda hisseleri düzenlenen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

2020’nin 7. halka arzı olan Kervan Gıda halka arzdan 466 milyon TL’lik gelir elde etti. Şirketin hisseleri işlem görmeye başladıktan kısa süre sonra yüzde 10 prim yaparak tavan oldu.

Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar halka arz sonuçları ve halka arzı takip eden döneme ilişkin planlamalar üzerine Bloomberg HT’ye konuştu.

Beklentimizin üzerinde talep geldi *

Beklentimizin çok üzerinde bir talep geldi. 268 bin yatırımcıdan gelen taleple Türkiye’de rekora imza atılmış oldu. 85 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da kendi şirketlerimiz var. Bundan dolayı yurt dışında bilinen bir markayız. Uzun zamandır Norveç Yatırım Fonu halka arzlara katılmıyordu. Bizim halka arzımıza yüzde 7,7 ile katılım gösterdi. Böyle bir yabancı yatırımı Türkiye’ye getirdiğimiz için de çok mutluyuz. Bunun dışında bireysel yatırımcılardan da 34,2 kat talep geldi.

“Arz gelirinin bir kısmıyla Avrupa’da satın alım yapacağız” *

Dünya yumuşak şeker pazarında 8. sıradayız. 2023 hedefleri doğrultusunda 5. olmayı hedefliyoruz. En büyük pazarımız Avrupa. Halka arzdan gelen gelirin yüzde 55’i ile Avrupa’da bir satın alma yapmayı planlıyoruz. Halka arzla birlikte bu süreçteki görüşmelerimiz hızlandı. Yüzde 25’lik kısım ile de kendi fabrikalarımıza özellikle Akhisar’a yatırımlarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Yüzde 20’lik kaynakla da finansal yapımızı güçlendirmeyi planlıyoruz. Şu anda kapasite problemi yaşıyoruz. 2021 yılının Ocak ayına yetiştirmek üzere iki hattımız geliyor. Böylelikle kapasite artırmayı hedefliyoruz.

Yüzde 57 oranında ihracatçı bir yapımız var. Şu an talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Artan döviz kurunun etkisiyle son çeyreği daha güçlü bekliyoruz.