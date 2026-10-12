22 ilde eş zamanlı siber suç operasyonu: 137 şüpheli tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çorum, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Samsun, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 137'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri sonucunda yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap veya kişi tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise toplam 553 hesap veya kişi belirlendi.

Bu kapsamda, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap veya kişi tespit edilirken, 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.