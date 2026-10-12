Citroen 2CV’nin elektrikli dönüşümü: 78 yıl sonra yeniden yollarda! İşte yeni yüzüyle Citroen 2CV

Citroën, geçmişinden aldığı ilhamı geleceğin mobilite çözümleriyle buluşturmaya devam ediyor. Marka, 2026 Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıttığı 2 CV Concept ile yalnızca efsanevi bir otomobili yeniden yorumlamakla kalmıyor, aynı zamanda elektrikli mobilitenin daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik yeni vizyonunu da ortaya koyuyor. 1948 yılında yine Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan orijinal 2 CV'nin temel felsefesini günümüzün ihtiyaçlarına uyarlayan konsept, otomobillerin giderek büyüdüğü, ağırlaştığı ve karmaşıklaştığı bir dönemde sadeliği, verimliliği ve ulaşılabilirliği ön plana çıkarıyor.
1 Yaklaşık 15 bin Euro’luk elektrikli mobilite hedefi
Citroën'in yeni konsepti, markanın elektrikli mobilite alanındaki ürün gamında Ami ile C3 arasında konumlandırılması öngörülen yeni nesil bir modelin habercisi niteliğini taşıyor. Avrupa'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni E-Car düzenlemelerine uygun olarak geliştirilmesi hedeflenen seri üretim modeli, yaklaşık 15 bin Euro başlangıç fiyatıyla elektrikli otomobilleri daha fazla kullanıcı için ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor. 3,76 metre uzunluğa sahip olan 2 CV Concept, kompakt boyutları sayesinde şehir içi kullanımda çeviklik, kolay manevra ve pratik park avantajları sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 1 tonluk ağırlık hedefi ise daha küçük ve uygun maliyetli batarya kullanımına olanak sağlayarak enerji tüketimini ve kullanım maliyetlerini azaltma yaklaşımını destekliyor. Citroën, böylece günlük ulaşım ihtiyaçlarına uygun menzil, düşük kullanım maliyetleri ve sürüş keyfini aynı otomobilde buluşturmayı amaçlıyor. Konseptin geliştirilmesinde üretim süreçlerinin basitleştirilmesi ve onarım kolaylığı da önemli rol oynuyor. Gövdeden bağımsız olarak değiştirilebilen tamponlar, sade yüzeyler ve işlevsel tasarım çözümleri, hem üretim maliyetlerini kontrol altında tutmayı hem de olası hasarlarda onarım işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelere öncelik verilmesi de konseptin sürdürülebilir mobilite yaklaşımını tamamlıyor.
2 78 yıllık tasarım mirası gelecekle buluşuyor
Citroën 2 CV Concept, markanın otomotiv tarihinde özel bir yere sahip olan orijinal modelinin karakteristik tasarım unsurlarını modern çizgilerle yeniden yorumluyor. Yuvarlak farlar, dik konumlandırılmış ön cam, kavisli tavan çizgisi ve belirgin çamurluklar, efsanevi 2 CV'nin tanınan siluetini yaşatırken LED aydınlatma teknolojileri ve çağdaş gövde detayları konseptin yenilikçi karakterini güçlendiriyor. Ön bölümde gövdeden bağımsız görünümüyle dikkat çeken yuvarlak farlar, modern LED ışık imzasıyla tamamlanıyor. TPV prototipinden ilham alan kaput çizgileri ve ön camın altındaki hava girişleri, modelin tarihsel kimliğine göndermede bulunuyor. Yan profilde ise akıcı hatlara sahip kavisli tavan yapısı, yeniden yorumlanan kapı kolları ve C sütununa yerleştirilen sinyal lambaları öne çıkıyor. Orijinal modelin tasarımından esinlenen 18 inçlik çelik jantlar, Michelin tarafından geliştirilen özel lastiklerle bir araya geliyor. Arka bölümde siyah bagaj kapağı, LED stop lambaları ve kısa arka uzantı, geçmişle bugün arasında güçlü bir görsel bağ kuruyor. Farklı ülkelerde 2 CV'ye verilen takma adları gösterebilen dijital plaka tasarımı ise konseptin eğlenceli karakterini yansıtan ayrıntılar arasında yer alıyor. Citroën Tasarım Direktörü Pierre Leclercq, konseptin tasarım yaklaşımını değerlendirirken, efsanevi modelin özgün karakterini koruyarak modern, çekici ve oyuncak otomobil görünümünden uzak bir tasarım ortaya koymayı hedeflediklerini vurguluyor.
3 Citroën Advanced Comfort ile yaşam alanına dönüşen kabin
2 CV Concept'in iç mekânı, Citroën'in konfor odaklı yaklaşımını sadelik ve işlevsellikle birleştiriyor. Geleneksel ön konsolun yerine kullanılan silindirik yapı, kabin içinde daha ferah bir atmosfer oluştururken sürücüye yönelik temel kontrol ve bilgi sistemlerini bir araya getiriyor. Citroën Advanced Comfort® teknolojisiyle donatılan geniş ön ve arka koltuklar, yolculuk sırasında yüksek konfor sunmayı hedefliyor. Orijinal 2 CV'den ilham alınarak geliştirilen çıkarılabilir ön koltuk, araç dışında da kullanılabilmesi sayesinde konseptin özgürlük ve çok yönlülük anlayışını somutlaştırıyor. Geleneksel orta konsolun yerini alan çıkarılabilir saklama sepeti ve kumaş kapı açma kayışları ise pratik kullanım özelliklerini öne çıkarıyor. Tek kollu direksiyon simidi, Citroën Smart Vision bilgi ekranı ve 8 inçlik kare dokunmatik ekran, kabinin teknolojik altyapısını oluşturuyor. Sürücünün görüş alanında konumlandırılan Smart Vision sistemi; hız, batarya seviyesi, navigasyon yönlendirmeleri ve sürüş bilgilerini sade bir arayüzle sunuyor. Çizgi romanlardan ilham alan grafiklere sahip merkezi dokunmatik ekran ise multimedya ve araç işlevlerinin kontrol edilmesini sağlıyor. Konseptin dikkat çekici yeniliklerinden biri olan taşınabilir Radioën, hem araç içerisinde hem de dışarıda kullanılabilen bir radyo ve hoparlör olarak tasarlanıyor. Elle açılabilen kumaş tavan ise orijinal 2 CV'nin özgürlük hissini modern bir yorumla yeniden yaşatıyor.
4 Renkler ve özel detaylarla geçmişe saygı duruşu
Citroën 2 CV Concept, yalnızca tasarımıyla değil, renk ve malzeme tercihleriyle de dikkat çekiyor. Turuncu temel üzerine sarı ve kırmızı yansımalarla geliştirilen Infra Red dış gövde rengi, konseptin enerjik ve iyimser karakterini vurguluyor. İç mekânda kullanılan canlı sarı tonları ve geçmişten ilham alan ekose döşemeler ise 2 CV'nin kendine özgü yaşam tarzını günümüze taşıyor. Direksiyon simidi ve kontrol elemanlarında kullanılan bej tonları, orijinal modeldeki bakalit malzemelere gönderme yaparken dokuma yüzeyler ve ahşap detaylar kabine sıcak bir atmosfer kazandırıyor. Ahşap ve biyolojik bazlı plastikten 3D baskı teknolojisiyle üretilen saklama sepeti de sürdürülebilir malzeme yaklaşımının örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Konseptteki küçük detaylar ise 2 CV tutkunlarına özel sürprizler sunuyor. Ön camda yer alan 48, 90 ve 26 rakamları sırasıyla modelin 1948'deki tanıtımına, 1990'da sona eren üretimine ve 2026'daki yeniden doğuşuna işaret ediyor. Fren pedalındaki kaplumbağa ve gaz pedalındaki tavşan figürleri, sürüşün eğlenceli yönünü vurgularken kapı içlerinde yumurta taşımak üzere tasarlanan özel bölmeler, orijinal 2 CV'nin işlevsellik anlayışına selam gönderiyor. Korna ve aracın çalıştırılması sırasında kullanılan sesler de efsanevi modelin karakterinden ilham alıyor.
5 “2 CV'nin özgürlük anlayışını yeniden yorumluyoruz!”
2 CV Concept'in markanın tarihsel mirasıyla geleceğe yönelik vizyonunu buluşturduğunu söyleyen Citroën CEO'su Xavier Chardon, şu değerlendirmeyi yaptı: “2 CV'yi yeniden icat etmek, geçmişten gelen bir otomobili kopyalamak anlamına gelmiyor. Asıl amacımız, onu benzersiz kılan sadeliği, ulaşılabilirliği ve sunduğu özgürlüğü yeniden yorumlamak. 2 CV Concept ile bu ruhu günümüz dünyasına taşıyor, elektrikli mobiliteyi daha basit, daha insancıl ve daha çekici hale getiriyoruz. Dünya değişti ancak temel düşüncemiz aynı: Citroën ile hayatı daha güzel hale getirmek.”
Citroën, 2 CV Concept ile geçmişin başarılı bir modelini yeniden üretmekten çok, onu efsane haline getiren temel yaklaşımı geleceğe taşımayı hedefliyor. Markanın ulaşılabilir, hafif, verimli ve kullanıcı odaklı elektrikli mobilite vizyonunu temsil eden konsept, 2028 yılına kadar ürün gamına katılması planlanan yeni modelin de ilk işaretlerini veriyor.