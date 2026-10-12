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  • Dev kruvaziyer Marmaris'e demirledi: 3 binden fazla turist taşıdı

Dev kruvaziyer Marmaris'e demirledi: 3 binden fazla turist taşıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, 3 bin 843 turisti taşıyan dev kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Panama bayraklı "MSC Divina" adlı yolcu gemisi, binlerce turistle Marmaris'e geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dev kruvaziyer Marmaris'e demirledi: 3 binden fazla turist taşıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesi, 3 bin 843 yolcusuyla gelen "MSC Divina" adlı kruvaziyeri ağırladı. Kuşadası'ndan hareket eden Panama bayraklı 333 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştı.

1 Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 3 bin 843 yolcu ile 1278 personelin bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni ziyaret etti.

2 Bir sonraki durağı Napoli Limanı

Bir sonraki durağı Napoli Limanı

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

Kruvaziyerin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.
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