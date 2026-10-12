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Ekonomist
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Toplam ciroda yükseliş! Ağustos verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos dönemine ait ciro endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseldi.

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Toplam ciroda yükseliş! Ağustos verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin ciro endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 31,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise aynı dönemde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,6, inşaat ciro endeksi yüzde 19,2, ticaret ciro endeksi yüzde 32,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde 33,6 oranında artış gösterdi.

Toplam ciroda yükseliş! Ağustos verileri belli oldu-1

Toplam ciroda aylık yüzde 3'lük artış

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2 oranında artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 3,7 azaldı. 

Ticaret ciro endeksi ise yüzde 4,3, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

Toplam ciroda yükseliş! Ağustos verileri belli oldu-2
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Ekonomist
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