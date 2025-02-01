Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor

Destek Finans Faktoring AŞ'nin halka arzı için 29-31 Ocak'ta talep toplanmıştı... Destek Finans Faktoring AŞ Genel Müdürü Nuray Elmastaş, halka arz öncesi AA muhabirine şirketi anlatmıştı.

Destek Finans Faktoring AŞ Genel Müdürü Nuray Elmastaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Destek Faktoring'in 29 yıllık bir şirket olduğunu, öz kaynak yapısı ve karlılık açısından değerlendirildiğinde sektörde bulunan lider firmalarından biri olduklarını söylemişti. Elmastaş, "Destek Faktoring, Destek Yatırım Bankası ile birlikte değerlendirildiğinde 19 milyar lira konsolide aktif büyüklüğe ve 4 milyar lira öz kaynak büyüklüğüne sahip" demişti. İşte anlattıkları: