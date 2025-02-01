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Halka arz olan Mopaş Marketçilik'i Genel Müdürü anlatıyor

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Ocak 2025'te halka arz olan şirketlerden. Mopaş Marketçilik 29 Ocak 2025'te Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

01 Şubat 2025 | 18:43
Halka arz olan Mopaş Marketçilik'i Genel Müdürü anlatıyor

Halk arz öncesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hacı Mustafa Narman, AA muhabirine şirketi anlatmıştı. 

Çok ortaklı şirket olduklarını belirten Narman, toplamda 14 hissedarlarının bulunduğunu belirtmişti. Şirketin marketçilik sektöründe faaliyet gösterdiğini ve diğer market gıda reyonlarını destekleyecek yatırımları olduğunu anlatan Narman, "Bunları en iyi şekilde yönetmeye ve yürütmeye gayret ediyoruz." diyor.

Narman, İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli'de toplam 127 mağazayla hizmet verdiklerini, mağazaların 104'ünün İstanbul'da, 23'ünün ise Kocaeli'de bulunduğunu aktarıyor. İşte şirketle ilgili paylaştığı bilgiler:

 

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