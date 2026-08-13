O ilimizde göçü durduracak dev proje: Üretim başladı, istihdam kapıları açıldı

Yozgat'ın bulunduğu konum itibarıyla yatırımcılara avantajlar sağladığını vurgulayan Coşar, şöyle konuştu:

"Yozgat kalkınmada 5. yatırım teşvik bölgesinde, organize sanayi bölgelerimiz ise 6. bölgede yer alıyor. Yine son dönemlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Yozgat'a, OSB'lerimize özel teşvikleri de var. Aynı zamanda ulaşım açısından organize sanayi bölgemiz Türkiye'nin tam ortasında bulunmakta. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir havalimanlarına 70-80 kilometre mesafede. 15 kilometre mesafede tren istasyonu, 10 kilometre mesafede ise hızlı tren istasyonu inşaatı devam etmekte. Kılçık tren hatları kapsamında yürütülen projeye biz de proje başvurularımızı yaptık. İnşallah 1-2 yıl içerisinde organize sanayi bölgemizin içerisine tren ve yük istasyonumuzu da getireceğiz."