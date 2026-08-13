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Göbeklitepe'de toprağın altından yeni izler çıktı: İlk izlenimler dikkat çekti

Göbeklitepe'de devam eden arkeolojik kazılarda yerleşimin geçmişine ışık tutan yeni yapılar ortaya çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen bölgede, yeni açılan kazı alanında yerleşimin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılara ulaşıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Göbeklitepe'de toprağın altından yeni izler çıktı: İlk izlenimler dikkat çekti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ve "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı. Yeni bir alanda gerçekleştirilen kazılarda, yerleşimin ikinci evresine ait dörtgen planlı yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

1 Yeni kazılara başlandı

Yeni kazılara başlandı

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında Göbeklitepe'de koruma altındaki ana kazı alanındaki çalışmalar sürerken, çatının kuzeyindeki yeni alanda da bu sezon kazılara başlandığını söyledi.

2 Kazıya elverişli bir ortam oluşturuldu

Kazıya elverişli bir ortam oluşturuldu

Mevcut alanda daha önce bulunan zeytin ağaçlarının başka bölgeye taşınmasıyla kazıya elverişli bir ortam oluşturulduğunu belirten Karul, yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda bu sezon çalışmalara başladıklarını anlattı.

3 Potansiyeli yeniden test etmeyi amaçlıyorlar

Potansiyeli yeniden test etmeyi amaçlıyorlar

Bu kazılarla Göbeklitepe'nin daha önce açığa çıkarılan yapılarına ilişkin potansiyeli yeniden test etmeyi ve keşfetmeyi amaçladıklarını vurgulayan Karul, geniş alanlarda kazı yaparak zaman içinde derinleşmeyi esas alan çalışma yöntemini burada da uyguladıklarını ifade etti.

4 "Göbeklitepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkardık"

"Göbeklitepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkardık"

Karul, yeni kazı alanına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Alanın bir kenarından başladık. Kuzeye doğru devam ediyoruz ve hemen yüzeyin altında Göbeklitepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkardık. 

Yüzeyin hemen altında olmaları, plan ve yerleşme düzeni hakkında hızlı bir şekilde fikir veren kanıtlara ulaşmamızı sağladı. Hatta bazı yapıların tabanlarına da çok hızlı bir şekilde ulaşıldı. Çünkü burası erozyona açık bir yer. Duvarların üst kotları uzun bir süre önce aşınmış."

5 "Bu yılki planımız yüzeyin hemen altındaki yapı kalıntılarını açığa çıkarmak"

"Bu yılki planımız yüzeyin hemen altındaki yapı kalıntılarını açığa çıkarmak"

Karul, bir diğer güzel haberin de zeytin ağaçlarının burada büyük ölçüde tahribata yol açmadığını görmeleri olduğunu belirterek, "Ancak ağaçlar buradan taşınmasaydı, buranın en azından kazılamayacak bir alan olacağını da görmüş olduk. Bu yılki planımız, arkada gördüğünüz alanın tamamında yüzey seviyesini kaldırıp yüzeyin hemen altındaki yapı kalıntılarını açığa çıkarmak."

6 Ziyaretçilerin çalışmaları yakından izleyebilecekleri şekilde planlandı

Ziyaretçilerin çalışmaları yakından izleyebilecekleri şekilde planlandı

Karul, yeni kazı alanını çevreleyen yürüyüş yolunun ziyaretçilerin çalışmaları ve ortaya çıkarılacak yeni buluntuları yakından izleyebilecekleri şekilde planlandığını ifade etti.

7 "İlk izlenimimiz bunların konut olarak kullanıldığı yönünde"

"İlk izlenimimiz bunların konut olarak kullanıldığı yönünde"

Ortaya çıkarılan dörtgen planlı yapıların benzerleriyle önceki yıllarda GT1 olarak adlandırılan alanda karşılaştıklarını dile getiren Karul, şöyle devam etti:

"Onların benzerlerinden söz ediyoruz. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu dikilitaş geleneğinin zayıfladığını, daha az sayıda dikilitaş barındırdıklarını, mekanların iç düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz. 

Ama kuşkusuz bunları sadece duvarları açığa çıkararak söylemek yeterli değil. Özellikle bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek. Bu da daha çok taban seviyesine geldiğimizde, taban üzerinden aldığımız örneklerle söyleyebileceğimiz bir şey. İlk izlenimimiz bunların konut olarak kullanıldığı yönünde."

8 "Çağdaş konutlar da daha önceki kazılarda ortaya çıkarıldı"

"Çağdaş konutlar da daha önceki kazılarda ortaya çıkarıldı"

Karul, Göbeklitepe'de kamusal yapıların yanı sıra bunlarla çağdaş konutların da daha önceki kazılarda ortaya çıkarıldığını belirterek, kamusal yapılar ile konutların eş zamanlı kullanımının Göbeklitepe'nin yalnızca bir tapınma merkezi değil, aynı zamanda insanların yaşadığı bir yerleşim yeri olduğunu gösterdiğini, Taş Tepeler kapsamındaki diğer kazılarda da benzer yerleşim düzeninin görüldüğünü ifade etti.

9 Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Göbeklitepe'de özellikle yamaç kesimindeki yuvarlak planlı yapıların bulunduğu alanda çalışmaların sürdüğünü bildiren Karul, geçen yıl C yapısında büyük ölçüde tamamlanan sağlamlaştırma çalışmalarının bu yıl D yapısında devam ettiğini ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.
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