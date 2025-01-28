Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'

Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin bugün başlayan halka arzı, "BIGEN" kodu ile İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 30 Ocak'a kadar sürecek.

Hisse başına fiyatı 12,14 lira olarak belirlenen şirketin, 77 milyon liralık payı bedelli sermaye artırım yoluyla ihraç edilecek. Ayrıca şirketin 38 milyon 500 bin liralık payı da ortak satış yoluyla satılacak. Böylece şirketin yüzde 20,02'si halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 40'ı yurt içi, yüzde 10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıldı.

‘127 MEGAVATLIK KURULU GÜCE SAHİP’

Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka arz gelirlerinin belli bir miktarını mevcut finansal yapılanmada ve öz kaynak ihtiyacı olan yeni projelerinin yatırımında kullanacaklarını söyledi.

Özellikle şirketlerin büyümesi ve gelişmesinde halka arzın hem mali hem de yönetimsel disiplin açısından çok doğru bir model olduğunu düşündüklerini kaydeden Altan, "Hedeflediğimiz ve izahnamede yapmayı taahhüt ettiğimiz şeyleri de yapabilecek fırsatlarımız olacağını düşünüyoruz. Çünkü zaten halka arz gelirinin büyük bir kısmını şirket sermayesi olarak şirketin içine koyacağız." ifadelerini kullandı.

Altan, Birleşim Grup Enerjinin 2020'den bu yana enerji sektöründe faaliyet gösterdiğine ve 127 megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü olan bir enerji şirketi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşim Grup Enerjinin şöyle bir avantajı var. Geçmiş dönemde, yani Türkiye'nin ilk YEKA lisanslarıyla birlikte en yüksek tarifeden 14,45 dolar/cent kilovat saat yerli teşvikiyle satılan, 55 megavatı lisanslı olan bir şirket. Geri kalan 48 megavatı da yine aynı şekilde 10 yıl boyunca YEKDEM kapsamında 133 dolar/centten satılan bir şirket. Toplamda baktığınız zaman gelirleri dövize bağlı bir şirket olarak faaliyet gösteriyor."

‘5 YILDA CİDDİ YOL KATETTİK’

Mesut Altan, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 20 megavatı kurulu, 24 megavatlık gücü olan ve yaklaşık 80 milyon kilovat saat elektrik üreten rüzgar enerjisi santralleri olduğunu belirtti.

Sorgun'da faaliyet gösteren Menekşe RES'in bütün kurulumlarını bu ay başında bitirdiklerini ve geçen hafta itibarıyla da enerji üretiminin başladığını bildiren Altan, "Birleşim Grup Enerji olarak 5 yılda çok ciddi yol katettik. 127 megavat kurulu güce çıktık. Yani Türkiye'de ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Şu anki halka arzla birlikte hedefimiz kurulu gücümüzü bundan sonraki 5 yıl içerisinde en az 2 katına çıkartmak." diye konuştu.

Diğer sektörlerden farklarının, enerji alanında yatırıma ve teknolojik girdilere dayalı bir sistem kurmak olduğunu aktaran Altan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herhangi bir şekilde sabah güneş çıktığı anda tesis sizin için üretmeye başlıyor ya da gün boyunca rüzgar döndüğü zaman türbinleriniz dönüyor. İnsan emek gücünden birazcık yatırım emek gücüne döndük. Dolayısıyla şirketimiz yatırım yaptıkça kazanan bir şirket ve bu personel giderine bağlı olmaksızın gerçekleşiyor. Yani karını artıran bir şirketten bahsediyoruz."