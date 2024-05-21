Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzı için geçen hafta talep toplanmıştı. Halka arzda 1.956.272'i yurtiçi bireysel olmak üzere toplamda 1.956.677 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Hareket paylarının borsada işlem göreceği tarih de belli oldu: 23 Mayıs 2024... Bu konuda KAP'da yapılan bildirim şöyle:

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 115.200.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 70 TL baz fiyat, "HRKET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.