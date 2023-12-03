Hasan Arat kimdir? Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ın biyografisi

Beşiktaş'ta bugün seçim heyecanı vardı... BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede toplam 21 sandıkta da rakibi Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7 bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu. Seçimde Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı. Peki, Beşiktaş'ın yeni Başkanı Hasan Arat kimdir? İşte Arat'ın kariyer öyküsü:

HASAN ARAT KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Hasan Arat, iş yaşamında uzun yıllar tekstil ve gayrimenkul yatırımcılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yaptı. Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat'ın internet sitesinde yer alan biyografisinden notlar şöyle:

Hasan Arat, 1959 yılında Adana’da doğdu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor’da başladıktan sonra 1977’da transfer olduğu Beşiktaş’ta 5 yıl forma giydi.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ödülüne layık görüldü.

1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu.

OLİMPİYATLA İLGİLİ GÖREVLER

İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yönetti.

aday olması sürecini yönetti. İstanbul’un 5. olimpiyat adaylığı olan bu süreçte şehrin finale kalması ve gösterilen başarının ardından Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) icra kurulu üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu üyesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Finans ve Pazarlama komisyonu üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olarak seçilerek uluslararası tanınırlığı olan bir spor yöneticisi haline geldi.

Temmuz 2019’da Polonya’nın Malopolska bölgesinde ve Krakow’da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2023 Avrupa oyunlarının başarı ile tamamlanması nedeni ile fahri vatandaşlık ünvanı aldı.

Kasım 2019’da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu’na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

HASAN ARAT'IN KURDUĞU, GÖREV ALDIĞI ŞİRKETLER

Sitede ayrıca şu bilgiler yer alıyor: "Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest’in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme & Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group’un Kurucusu, Ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group’un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır."

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