Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması

Koza İpek Grubu, Hazine mülkiyetindeki hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması sonrasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerinin hukuki durumunda değişiklik olmayacağını açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada halka açık olan Koza Altın, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri ve İpek Doğal enerji Kaynakları'nın borsada işlem görmeye devam edeceği belirtildi.
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Holding'in üçü halka açık olmak üzere 12 şirketinde bulunan Hazine hisseleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.