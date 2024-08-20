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12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 12 şirketin sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verildi.

20 Ağustos 2024 | 01:05
12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılan şirketlerin işimleri şöyle:

  • Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
  • İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
  • Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
  • ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
  • ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
  • ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
  • REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
  • Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
  • Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
  • Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
  • Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
  • Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.
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BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
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