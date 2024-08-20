12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılan şirketlerin işimleri şöyle:
- Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
- İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
- Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
- ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
- ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
- ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
- REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
- Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
- Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
- Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
- Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.